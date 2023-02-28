Вооруженные Силы Украины показали работу расчета реактивной системы залпового огня М270 на Донбассе. Соответствующий сюжет опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.
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Ракетчики уничтожают россиян и их склады боеприпасов из западных систем в районе Бахмута, Соледара и Кременной.
Отмечается, что высокоточные американские установки M270 заменили РСЗО "Ураган" и "Смерч" советского производства, которые бьют по площадям.
"Мы уже не такие, как прежде. Мы набрались опыта, перевооружились и готовы уничтожать противника по всем направлениям", – сказано в сообщении.
В сюжете можно увидеть работу расчета M270 и рассказы бойцов об обращении с системой.
Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- 25 февраля в Бахмут приезжал генерал Александр Сырский. Бои за город продолжаются в окрестностях, россияне хотят его окружить.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что ВСУ очень важно устоять в Бахмуте.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом. Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов, говорил Зеленский.
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