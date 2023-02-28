Вооруженные Силы Украины показали работу расчета реактивной системы залпового огня М270 на Донбассе. Соответствующий сюжет опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

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Ракетчики уничтожают россиян и их склады боеприпасов из западных систем в районе Бахмута, Соледара и Кременной.

Отмечается, что высокоточные американские установки M270 заменили РСЗО "Ураган" и "Смерч" советского производства, которые бьют по площадям.

"Мы уже не такие, как прежде. Мы набрались опыта, перевооружились и готовы уничтожать противника по всем направлениям", – сказано в сообщении.

В сюжете можно увидеть работу расчета M270 и рассказы бойцов об обращении с системой.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

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Дмитро Гриниченко

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