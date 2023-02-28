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Бьют россиян под Бахмутом и Кременной. ВСУ показали работу РСЗО М270 на Донбассе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 21:13
Работа РСЗО M270 на Донбассе (фото: скриншот с видео)
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Вооруженные Силы Украины показали работу расчета реактивной системы залпового огня М270 на Донбассе. Соответствующий сюжет опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

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Ракетчики уничтожают россиян и их склады боеприпасов из западных систем в районе Бахмута, Соледара и Кременной.

Отмечается, что высокоточные американские установки M270 заменили РСЗО "Ураган" и "Смерч" советского производства, которые бьют по площадям. 

"Мы уже не такие, как прежде. Мы набрались опыта, перевооружились и готовы уничтожать противника по всем направлениям", – сказано в сообщении.

В сюжете можно увидеть работу расчета M270 и рассказы бойцов об обращении с системой.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

Фронт в районе Бахмута (карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Кременной (карта: deepstatemap.live)

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс РСЗО бахмут сухопутные войска Кременная m270
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