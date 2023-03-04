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Бахмут. Командующий ССО приехал к воинам: Количество россиян уменьшается постоянно — фото

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 09:19
Бахмут. Командующий ССО приехал к воинам: Количество россиян уменьшается постоянно — фото - Фото
Виктор Хоренко в Бахмуте (Фото: Командование ССО)

Командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко приехал в район Бахмута, чтобы проинспектировать работу воинов. Об этом сообщили в командовании ССО.

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По словам Хоренко, все подразделения ССО, которые привлечены к обороне Бахмута, четко выполняют все поставленные задачи — воины постоянно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и каждый день уничтожают противника. 

Генерал проверил работу подразделений, которые работают в Бахмуте, а также на других направлениях Донбасса. Командующий ознакомился с обстановкой и на месте проработал насущные вопросы по обеспечению и организации работы ССО. 

Он отметил, что в нынешних условиях важную роль играет коммуникация и взаимодействия всех звеньев, входящих в структуры ССО. 

"Быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя", — заявил военачальник.

Виктор Хоренко в районе Бахмута (Фото: Командование ССО)

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут ссо виктор хоренко
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