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Британия: РФ штурмует север Бахмута с трех сторон, ВСУ перебрасывают элитные подразделения

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 09:51
Британия: РФ штурмует север Бахмута с трех сторон, ВСУ перебрасывают элитные подразделения - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

Российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а Вооруженные Силы Украины перебрасывают элитные подразделения для обороны города. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что оборона Бахмута испытывает все более серьезное давление, в городе и вокруг него продолжаются ожесточенные бои. 

Отмечается, что регулярная армия РФ и террористы группы Вагнера продолжили наступать на северные окраины города — данный выступ уязвим для атак противника с трех сторон. 

Британцы пишут, что Украина укрепляет район Бахмута элитными подразделениями, за последние 36 часов якобы два ключевых моста были разрушены. 

Удерживаемые Украиной маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными, резюмировали в сводке.

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут британская разведка
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