Британия: РФ штурмует север Бахмута с трех сторон, ВСУ перебрасывают элитные подразделения
Российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а Вооруженные Силы Украины перебрасывают элитные подразделения для обороны города. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Разведчики заявляют, что оборона Бахмута испытывает все более серьезное давление, в городе и вокруг него продолжаются ожесточенные бои.
Отмечается, что регулярная армия РФ и террористы группы Вагнера продолжили наступать на северные окраины города — данный выступ уязвим для атак противника с трех сторон.
Британцы пишут, что Украина укрепляет район Бахмута элитными подразделениями, за последние 36 часов якобы два ключевых моста были разрушены.
Удерживаемые Украиной маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными, резюмировали в сводке.
- 28 февраля 2023 года генерал Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Сообщалось, что Пригожин имитирует нахождение в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
Смотрите также: Бьют россиян под Бахмутом и Кременной. ВСУ показали работу РСЗО М270 на Донбассе – видео
Комментарии