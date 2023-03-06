В Государственной пограничной службе рассказали о ситуации в Бахмуте, который российские оккупанты штурмуют с нескольких направлений. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
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Пограничники опубликовали обращение воина ГПСУ, который рассказал о ситуации в городе по состоянию на 6 марта.
По его словам, россияне с утра обстреливают Бахмут из минометов и артиллерии, а также пытаются продавить фланги Сил обороны вокруг города.
"Силы обороны стоят несокрушимо на позициях, чтобы россияне на зашли в город", — заявил боец.
Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут сражаться за каждый метр земли.
- 28 февраля 2023 года генерал Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Сообщалось, что Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
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