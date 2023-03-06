В Государственной пограничной службе рассказали о ситуации в Бахмуте, который российские оккупанты штурмуют с нескольких направлений. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Пограничники опубликовали обращение воина ГПСУ, который рассказал о ситуации в городе по состоянию на 6 марта.



По его словам, россияне с утра обстреливают Бахмут из минометов и артиллерии, а также пытаются продавить фланги Сил обороны вокруг города.

"Силы обороны стоят несокрушимо на позициях, чтобы россияне на зашли в город", — заявил боец.

Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут сражаться за каждый метр земли.

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Дмитро Гриниченко

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