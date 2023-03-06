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Пограничники про Бахмут: Россияне пытаются продавить фланги, воины не пускают их — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 13:17
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)
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В Государственной пограничной службе рассказали о ситуации в Бахмуте, который российские оккупанты штурмуют с нескольких направлений. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Пограничники опубликовали обращение воина ГПСУ, который рассказал о ситуации в городе по состоянию на 6 марта.

По его словам, россияне с утра обстреливают Бахмут из минометов и артиллерии, а также пытаются продавить фланги Сил обороны вокруг города. 

"Силы обороны стоят несокрушимо на позициях, чтобы россияне на зашли в город", — заявил боец.

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут сражаться за каждый метр земли.

Смотрите также: Бьют россиян под Бахмутом и Кременной. ВСУ показали работу РСЗО М270 на Донбассе – видео

Дмитро Гриниченко
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