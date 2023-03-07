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Британия: ВСУ стабилизировали оборону Бахмута. Конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 09:29
Британия: ВСУ стабилизировали оборону Бахмута. Конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ - Фото
Разрушенный боями Бахмут (Фото: скриншот с видео)

Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута. Об этом заявили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что ожесточенные бои за Бахмут продолжают истощать силы обеих сторон, однако в выходные украинские воины, скорее всего, стабилизировали оборонительный периметр на фоне атак россиян с севера. 

Отмечается, что примерно 2 марта россияне разрушили мост через единственную асфальтированную дорогу в Бахмут, которую контролировали ВСУ.

Британцы пишут, что грязь и распутица, вероятно, мешают Силам обороны пополнять запасы, поскольку снабжение все чаще идет по грунтовым дорогам. 

Также упоминаются публичные разногласия между формальным собственником террористической группы Вагнера Евгением Пригожиным и Минобороны РФ по поводу распределения боеприпасов — это, по мнению союзников, подрывает поддержание высокого уровня личного состава противника, который необходим для продвижения.

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

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Дмитро Гриниченко
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