Британия: ВСУ стабилизировали оборону Бахмута. Конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ
Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута. Об этом заявили в сводке разведки Великобритании.
Разведчики заявляют, что ожесточенные бои за Бахмут продолжают истощать силы обеих сторон, однако в выходные украинские воины, скорее всего, стабилизировали оборонительный периметр на фоне атак россиян с севера.
Отмечается, что примерно 2 марта россияне разрушили мост через единственную асфальтированную дорогу в Бахмут, которую контролировали ВСУ.
Британцы пишут, что грязь и распутица, вероятно, мешают Силам обороны пополнять запасы, поскольку снабжение все чаще идет по грунтовым дорогам.
Также упоминаются публичные разногласия между формальным собственником террористической группы Вагнера Евгением Пригожиным и Минобороны РФ по поводу распределения боеприпасов — это, по мнению союзников, подрывает поддержание высокого уровня личного состава противника, который необходим для продвижения.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об окружении города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой являлась оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
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