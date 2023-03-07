США: Бахмут нужен РФ для какого-либо результата, впереди трудные дни, но Москва проиграет

В Государственном департаменте США заявили, что Бахмут нужен России для того, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, с самого начала большой войны РФ против Украины было ясно, она закончится стратегическим провалом для россиян, так как диктатор Владимир Путин не смог добиться своих целей — оккупировать страну, подчинить украинский народ, стереть его идентичность и свергнуть власть.

Он отметил, что впереди предстоят трудные дни, так как боевые действия продолжат бушевать на востоке и юге Украины.

Дмитро Гриниченко

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