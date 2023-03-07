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США: Бахмут нужен РФ для какого-либо результата, впереди трудные дни, но Москва проиграет

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 08:21
США: Бахмут нужен РФ для какого-либо результата, впереди трудные дни, но Москва проиграет - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

В Государственном департаменте США заявили, что Бахмут нужен России для того, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

По его словам, с самого начала большой войны РФ против Украины было ясно, она закончится стратегическим провалом для россиян, так как диктатор Владимир Путин не смог добиться своих целей — оккупировать страну, подчинить украинский народ, стереть его идентичность и свергнуть власть. 
Он отметил, что впереди предстоят трудные дни, так как боевые действия продолжат бушевать на востоке и юге Украины. 

"Обе стороны добились дополнительных успехов, мы ожидаем, что эта динамика сохранится. Единственная причина, по которой такой город, как Бахмут, который имеет малое стратегическое значение, фигурирует в новостях, заключается в том, что россиянам больше не на что было указывать", — сказал Прайс.

Дипломат заявил, что Украина показала свою способность не только обороняться, но и возвращать захваченные РФ территории, а поэтому подобный ход войны продолжится.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс госдеп бахмут Нед Прайс
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