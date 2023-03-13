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Британия: ЧВК Вагнера придется снизить активность в Украине из-за потери пополнения зэками

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 08:35
Британия: ЧВК Вагнера придется снизить активность в Украине из-за потери пополнения зэками - Фото
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

Террористическая организация "Группа Вагнера" будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за потери возможности пополнять свои ряды заключенными. Об этом говорится в отчете военной разведки Великобритании утром 13 марта.

Британцы отмечают, что в последние недели владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к вербовке заключенных в российских тюрьмах из-за продолжающихся разногласий с руководством Минобороны РФ.

В британской разведке предположили, что Пригожин направляет усилия по вербовке в ЧВК на российских граждан, которые не находятся в местах заключения.

Сообщается, что с начала марта 2023 года ЧВК Вагнера создала выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России.

По данным разведки Британии, в последние дни вагнеровские вербовщики в масках проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого воина" для сбора контактных данных заинтересованных учеников.

Британцы отметили, что около половины заключенных, которых Вагнер уже направил в Украину, скорее всего, уничтожены, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю потока заключенных.

"Если запрет сохранится, Пригожин, скорее всего, будет вынужден сократить масштабы или интенсивность операций Вагнера в Украине", – прогнозирует военная разведка Великобритании.

Читайте также: Пригожин теряет ЧВК Вагнера в Бахмуте, Шойгу и Герасимов используют это против него – ISW

Наталія Медведєва
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