Британия: ЧВК Вагнера придется снизить активность в Украине из-за потери пополнения зэками

Террористическая организация "Группа Вагнера" будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за потери возможности пополнять свои ряды заключенными. Об этом говорится в отчете военной разведки Великобритании утром 13 марта.

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Британцы отмечают, что в последние недели владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к вербовке заключенных в российских тюрьмах из-за продолжающихся разногласий с руководством Минобороны РФ.

В британской разведке предположили, что Пригожин направляет усилия по вербовке в ЧВК на российских граждан, которые не находятся в местах заключения.

Сообщается, что с начала марта 2023 года ЧВК Вагнера создала выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России.

По данным разведки Британии, в последние дни вагнеровские вербовщики в масках проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого воина" для сбора контактных данных заинтересованных учеников.

Британцы отметили, что около половины заключенных, которых Вагнер уже направил в Украину, скорее всего, уничтожены, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю потока заключенных.

"Если запрет сохранится, Пригожин, скорее всего, будет вынужден сократить масштабы или интенсивность операций Вагнера в Украине", – прогнозирует военная разведка Великобритании.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.

10 марта представитель ВСУ заявил, что за сутки под Бахмутом РФ лишилась 510 человек. "Мы почти уничтожили Группу Вагнера", – сказал он.

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Наталія Медведєва

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