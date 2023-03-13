UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пригожин теряет ЧВК Вагнера в Бахмуте, Шойгу и Герасимов используют это против него – ISW

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 07:46
Пригожин теряет ЧВК Вагнера в Бахмуте, Шойгу и Герасимов используют это против него – ISW - Фото
Евгений Пригожин (скриншот с видео)

Основатель террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин теряет элитные подразделения своей частной военной компании в боях под Бахмутом. Российское Минобороны намерено использовать это, чтобы ослабить влияние Пригожина. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW).

Как отмечается, конфликт между Минобороны России и Пригожиным, вероятно, достиг своего апогея на фоне Бахмутской битвы.

Аналитики Института полагают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов воспользуются возможностью, чтобы израсходовать в Бахмуте как элитные силы Вагнера, так и нанятых заключенных, и таким образом ослабить Пригожина и подорвать его амбиции добиться большего влияния в Кремле.

В ISW отметили, что Минобороны РФ все больше ограничивает возможности Пригожина по вербовке осужденных и получению боеприпасов, вынуждая его публично признать свою зависимость от Шойгу и Герасимова. 

Пригожин пригрозил вывести силы Вагнера из Бахмута и намекнул, что Минобороны РФ использовало ЧВК, чтобы положить на вагнеровцев основную тяжесть интенсивных боев на истощение и сохранить силы регулярной армии РФ.

"Эти угрозы и жалобы свидетельствуют о том, что Пригожин осознает серьезность своего конфликта с МО РФ", – отметили аналитики.

В ISW считают, что ЧВК Вагнера пришлось задействовать свои элитные силы для поддержания наступательного импульса в Бахмуте, но эти силы могут быть исчерпаны во время прямых атак на восточную, южную и северную части Бахмута.

По мнению экспертов Института, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, еще не решил, пощадит ли он Пригожина, и судьба Вагнера, вероятно, зависит от способности Пригожина убедить Кремль в своей лояльности.

"Падение Пригожина, скорее всего, напугает других кремлевских чиновников, таких как Кадыров, и заставит их умерить свои амбиции, чтобы избежать участи Пригожина", – подчеркнули в ISW.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чвк вагнера бахмут евгений пригожин валерий герасимов сергей шойгу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 