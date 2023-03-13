Пригожин теряет ЧВК Вагнера в Бахмуте, Шойгу и Герасимов используют это против него – ISW

Основатель террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин теряет элитные подразделения своей частной военной компании в боях под Бахмутом. Российское Минобороны намерено использовать это, чтобы ослабить влияние Пригожина. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW).

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Как отмечается, конфликт между Минобороны России и Пригожиным, вероятно, достиг своего апогея на фоне Бахмутской битвы.

Аналитики Института полагают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов воспользуются возможностью, чтобы израсходовать в Бахмуте как элитные силы Вагнера, так и нанятых заключенных, и таким образом ослабить Пригожина и подорвать его амбиции добиться большего влияния в Кремле.

В ISW отметили, что Минобороны РФ все больше ограничивает возможности Пригожина по вербовке осужденных и получению боеприпасов, вынуждая его публично признать свою зависимость от Шойгу и Герасимова.

Пригожин пригрозил вывести силы Вагнера из Бахмута и намекнул, что Минобороны РФ использовало ЧВК, чтобы положить на вагнеровцев основную тяжесть интенсивных боев на истощение и сохранить силы регулярной армии РФ.

"Эти угрозы и жалобы свидетельствуют о том, что Пригожин осознает серьезность своего конфликта с МО РФ", – отметили аналитики.

В ISW считают, что ЧВК Вагнера пришлось задействовать свои элитные силы для поддержания наступательного импульса в Бахмуте, но эти силы могут быть исчерпаны во время прямых атак на восточную, южную и северную части Бахмута.

По мнению экспертов Института, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, еще не решил, пощадит ли он Пригожина, и судьба Вагнера, вероятно, зависит от способности Пригожина убедить Кремль в своей лояльности.

"Падение Пригожина, скорее всего, напугает других кремлевских чиновников, таких как Кадыров, и заставит их умерить свои амбиции, чтобы избежать участи Пригожина", – подчеркнули в ISW.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.

10 марта представитель ВСУ заявил, что за сутки под Бахмутом РФ лишилась 510 человек. "Мы почти уничтожили Группу Вагнера", – сказал он.

Наталія Медведєва

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