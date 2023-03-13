UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сырский о Бахмуте: Сложно, Вагнер пытается прорваться в центр, ВСУ бьют врага всем оружием

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 08:07
Сырский о Бахмуте: Сложно, Вагнер пытается прорваться в центр, ВСУ бьют врага всем оружием - Фото
Александр Сырский в районе Бахмута (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Ситуация в Бахмуте остается сложной, террористы группы Вагнера пытаются пробиться в центр города. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, ситуация вокруг города сложная, штурмовые отряды вагнеровцев наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону Вооруженных Сил Украины и продвинуться к центральным районам Бахмута.

Он отметил, что в ходе ожесточенных боев украинские воины наносят противнику ощутимые потери. 

"Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город. Оборона крепости продолжается", — заявил военачальник.

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Недавно Сырский снова приехал под Бахмут. Он заявил, что делается все возможное для удержания города.

Читайте также: Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнера война Донбасс бахмут александр сырский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 