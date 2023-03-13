Сырский о Бахмуте: Сложно, Вагнер пытается прорваться в центр, ВСУ бьют врага всем оружием
13.03.2023, 08:07
Александр Сырский в районе Бахмута (Фото: Сухопутные войска ВСУ)
Ситуация в Бахмуте остается сложной, террористы группы Вагнера пытаются пробиться в центр города. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
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По его словам, ситуация вокруг города сложная, штурмовые отряды вагнеровцев наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону Вооруженных Сил Украины и продвинуться к центральным районам Бахмута.
Он отметил, что в ходе ожесточенных боев украинские воины наносят противнику ощутимые потери.
"Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город. Оборона крепости продолжается", — заявил военачальник.
Недавно Сырский снова приехал под Бахмут. Он заявил, что делается все возможное для удержания города.
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