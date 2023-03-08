Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный не попался в ловушку россиян в Бахмуте и не стал жечь резервы для наступления. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

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Издание пишет, что наступление России, которое началось в конце января, отчасти предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать резервы, что значительно усложнило бы будущее контрнаступление.

Отмечается, что битва за Бахмут привела к гораздо большим потерям россиян, чем Украины.

"И что еще более важно: генерал Залужный избежал очевидной ловушки", — сказано в материале.

Вместо того чтобы бросить в Бахмут значительные резервы, генерал отправил войска за границу для обучения на западной технике.

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

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Дмитро Гриниченко

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