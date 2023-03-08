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Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

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08.03.2023, 11:37
Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный не попался в ловушку россиян в Бахмуте и не стал жечь резервы для наступления. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что наступление России, которое началось в конце января, отчасти предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать резервы, что значительно усложнило бы будущее контрнаступление.
Отмечается, что битва за Бахмут привела к гораздо большим потерям россиян, чем Украины. 

"И что еще более важно: генерал Залужный избежал очевидной ловушки", — сказано в материале.

Вместо того чтобы бросить в Бахмут значительные резервы, генерал отправил войска за границу для обучения на западной технике. 

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

Читайте также: Зеленский: Бахмут не должен быть окружен, люди — это главное. ВСУ готовят наступление

Дмитро Гриниченко
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