Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist
08.03.2023, 11:37
Валерий Залужный (Фото: ОП)
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный не попался в ловушку россиян в Бахмуте и не стал жечь резервы для наступления. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.
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Издание пишет, что наступление России, которое началось в конце января, отчасти предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать резервы, что значительно усложнило бы будущее контрнаступление.
Отмечается, что битва за Бахмут привела к гораздо большим потерям россиян, чем Украины.
"И что еще более важно: генерал Залужный избежал очевидной ловушки", — сказано в материале.
Вместо того чтобы бросить в Бахмут значительные резервы, генерал отправил войска за границу для обучения на западной технике.
Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.
- Череватый заявлял, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
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