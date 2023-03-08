Зеленский: Бахмут не должен быть окружен, люди — это главное. ВСУ готовят наступление

Президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут не должен быть окружен, а оборона города позволяет готовить наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, Украина должна в первую очередь думать о своих людях, а в Бахмуте никто не должен быть окружен.

Он отметил, что украинские военачальники говорят ему, что ВСУ должны держаться крепко в Бахмуте.

"Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны делать все, что в наших силах, пока мы получаем оружие, припасы и наша армия готовится к контрнаступлению", — сказал глава государства.

Зеленский заявил, что военные видят, что нужно оставаться сильными в районе Бахмута, несмотря на то, что Россия разрушила весь город и его окрестности.

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

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Дмитро Гриниченко

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