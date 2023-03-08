UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Бахмут не должен быть окружен, люди — это главное. ВСУ готовят наступление

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 08:37
Зеленский: Бахмут не должен быть окружен, люди — это главное. ВСУ готовят наступление - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут не должен быть окружен, а оборона города позволяет готовить наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN

По его словам, Украина должна в первую очередь думать о своих людях, а в Бахмуте никто не должен быть окружен.

Он отметил, что украинские военачальники говорят ему, что ВСУ должны держаться крепко в Бахмуте. 

"Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны делать все, что в наших силах, пока мы получаем оружие, припасы и наша армия готовится к контрнаступлению", — сказал глава государства.

Зеленский заявил, что военные видят, что нужно оставаться сильными в районе Бахмута, несмотря на то, что Россия разрушила весь город и его окрестности. 

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.

Читайте также: США: Бахмут нужен РФ для какого-либо результата, впереди трудные дни, но Москва проиграет

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Донбасс наступление бахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 