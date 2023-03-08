Зеленский: Бахмут не должен быть окружен, люди — это главное. ВСУ готовят наступление
Президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут не должен быть окружен, а оборона города позволяет готовить наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
По его словам, Украина должна в первую очередь думать о своих людях, а в Бахмуте никто не должен быть окружен.
Он отметил, что украинские военачальники говорят ему, что ВСУ должны держаться крепко в Бахмуте.
"Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны делать все, что в наших силах, пока мы получаем оружие, припасы и наша армия готовится к контрнаступлению", — сказал глава государства.
Зеленский заявил, что военные видят, что нужно оставаться сильными в районе Бахмута, несмотря на то, что Россия разрушила весь город и его окрестности.
Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженным Силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборону на север от Бахмута.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об окружении города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
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