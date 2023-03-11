Сырский снова приехал в Бахмут: Делаем все для удержания города, наступление скоро — фото

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский снова приехал в район Бахмута и заявил, что делается все возможное для удержания города. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают россиянам реализовать свою задумку, ломают их планы и заставляют отказаться от продвижения вперед.

Он отметил, что воины не жалеют себя и наносят противнику максимальные потери.

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", — сказал Сырский.

Генерал заявил, что обстановка под контролем, а для удержания Бахмута принимаются все необходимые меры.

Утром военные заявляли, что россияне пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуя город с севера и юга, Вооруженные Силы Украины отбивают многочисленные атаки противника.

Читайте также: Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.