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Генштаб: РФ пытается отрезать Бахмут, атакует под Кременной, Авдеевкой и Марьинкой — карта

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 06:48
Генштаб: РФ пытается отрезать Бахмут, атакует под Кременной, Авдеевкой и Марьинкой — карта - Фото
ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

Российские оккупанты пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 100 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что противник сосредоточен на полной оккупации Донецкой и Луганской областей. В направлении Лимана россияне пытаются улучшить тактическое положение — вели безуспешные атаки в районах Гряниковки, Масютовки, Невского, Кременной, Белогоровки, Спорного и Федоровки.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

В районе Бахмута штурмы РФ не прекращаются — украинские воины отбили многочисленные атаки в районах Зализнянского, Парасковиевки, Дубово-Василевки, Бахмута, Богдановки и Ивановского. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Также захватчики безуспешно наступали в сторону Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса, защитники сбили беспилотник "Орлан-10". 

Ракетные войска и артиллерия поразили пять районов сосредоточения личного состава, одно средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов.

Читайте также: Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

Дмитро Гриниченко
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