Генштаб: РФ пытается отрезать Бахмут, атакует под Кременной, Авдеевкой и Марьинкой — карта

Российские оккупанты пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 100 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник сосредоточен на полной оккупации Донецкой и Луганской областей. В направлении Лимана россияне пытаются улучшить тактическое положение — вели безуспешные атаки в районах Гряниковки, Масютовки, Невского, Кременной, Белогоровки, Спорного и Федоровки.

Дмитро Гриниченко

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