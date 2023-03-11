Генштаб: РФ пытается отрезать Бахмут, атакует под Кременной, Авдеевкой и Марьинкой — карта
Российские оккупанты пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 100 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
В районе Бахмута штурмы РФ не прекращаются — украинские воины отбили многочисленные атаки в районах Зализнянского, Парасковиевки, Дубово-Василевки, Бахмута, Богдановки и Ивановского.
Также захватчики безуспешно наступали в сторону Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.
Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса, защитники сбили беспилотник "Орлан-10".
Ракетные войска и артиллерия поразили пять районов сосредоточения личного состава, одно средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов.
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