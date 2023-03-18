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Россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами, два человека погибли – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 17:58
Россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами, два человека погибли – фото - Фото
Павел Кириленко (Скриншот видео)

Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области кассетными боеприпасами. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его информации, россияне попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждены около десяти жилых домов и несколько автомобилей.

Россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами, два человека погибли – фото

Россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами, два человека погибли – фото

"Украинский Краматорск – один из самых больших раздражителей для россиян. Они целенаправленно бьют по городу, пытаясь убить как можно больше его мирных жителей", – отметил Кириленко.

  • Также сегодня утром российские войска обстреляли ракетами С-300 Запорожье. В результате разрушен один из объектов жилищного комплекса.
Вадим Ребрина
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война Донбасс краматорск
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