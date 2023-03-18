Россияне обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами, два человека погибли – фото

Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области кассетными боеприпасами. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По его информации, россияне попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждены около десяти жилых домов и несколько автомобилей.

"Украинский Краматорск – один из самых больших раздражителей для россиян. Они целенаправленно бьют по городу, пытаясь убить как можно больше его мирных жителей", – отметил Кириленко.

Также сегодня утром российские войска обстреляли ракетами С-300 Запорожье. В результате разрушен один из объектов жилищного комплекса.

Вадим Ребрина

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