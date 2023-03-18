Россия обстреляла Запорожье ракетами С-300. Разрушен объект жилого комплекса – ОВА

Ранним утром 18 марта российские войска обстреляли ракетами С-300 Запорожье. В результате, разрушен один из объектов жилого комплекса. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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"Ракеты С-300 были направлены в территорию одного из жилых комплексов", – говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА добавили, что ракеты попали в один из объектов комплекса, взрывной волной и обломками повреждены стоящие рядом жилые многоквартирные дома.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что, по предварительной информации, российская ракета разрушила заведение общепита.

"От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла и повреждены крыши и фасады. Люди не пострадали. На месте прилета работают все соответствующие службы", – написал Куртев.

В ночь с 17 на 18 марта Россия атаковала Украину 16 иранскими дронами-камикадзе. 11 "шахедов" сбили силы ПВО, два – попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области.

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Наталія Медведєва

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