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Россия обстреляла Запорожье ракетами С-300. Разрушен объект жилого комплекса – ОВА

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18.03.2023, 06:30
Россия обстреляла Запорожье ракетами С-300. Разрушен объект жилого комплекса – ОВА - Фото
Иллюстративное фото: Telegram Александра Старуха

Ранним утром 18 марта российские войска обстреляли ракетами С-300 Запорожье. В результате, разрушен один из объектов жилого комплекса. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Ракеты С-300 были направлены в территорию одного из жилых комплексов", – говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА добавили, что ракеты попали в один из объектов комплекса, взрывной волной и обломками повреждены стоящие рядом жилые многоквартирные дома.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что, по предварительной информации, российская ракета разрушила заведение общепита.

"От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла и повреждены крыши и фасады. Люди не пострадали. На месте прилета работают все соответствующие службы", – написал Куртев.

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Наталія Медведєва
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война С-300 Запорожье ракетный обстрел
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