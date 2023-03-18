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Атака дронов. "Шахеды" летели с двух сторон, ПВО уничтожили 11, есть попадания под Днепром

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 06:10
Атака дронов.
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: Wikipedia)

В ночь с 17 на 18 марта Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 11 из 16-ти беспилотников. Два попали по объекту в Днепропетровской области. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, около 21:00 17 марта российские оккупанты атаковали Украину 16-ю ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-136/131.

Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области России.

Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил ВСУ уничтожено 11 ударных БпЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в небе над областью уничтожено три "шахеда". Два дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

"Там серьезные разрушения. Работают все службы. Последствия атаки уточняются", – написал Лысак.

  • В ночь с 5 на 6 марта российские оккупанты выпустили по Украине 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136 из Брянской области. 13 из них, выпущенных в направлении Киева, были уничтожены силами ПВО.

Читайте также: Израиль одобрил экспортные лицензии на системы защиты от дронов для Украины – Axios

Наталія Медведєва
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война дрон воздушные силы Shahed-136
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