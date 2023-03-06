Армия России атаковала Киев дронами из Брянской области. ПВО сбила все "шахеды"

В ночь с 5 на 6 марта российские оккупанты выпустили по Украине 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136 из Брянской области. 13 из них, выпущенных в направлении Киева, были уничтожены силами ПВО, заявили в Воздушных силах и Киевской городской военной администрации.

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"Всего зафиксировано 15 пусков ударных БПЛА. Всего уничтожено 13 "шахедов": 12 – силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, еще один – подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны", — говорится в сообщении.

КГВА сообщает, что все "шахеды", запущенные в направлении Киева, были уничтожены, попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано.

5 января 2023 года стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

27 февраля российские оккупанты атаковали Украину 14 БПЛА, в результате чего погибли два человека.

Мілана Головань

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