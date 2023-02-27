В Киеве, Хмельницком и Чернигове звучали взрывы. Армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА
В Киеве, Хмельницком и под Черниговом в ночь на 27 февраля звучали взрывы, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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Ночью сообщалось о воздушной атаке на столицу — в КГВА заявили об обнаружении объектов в районе города, предварительно, это были ударные беспилотники.
Работала противовоздушная оборона.
В оперативном командовании "Север" сообщали об уничтожении трех БПЛА противника в Черниговской области.
Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий также писал о трех взрывах в городе.
О прилетах, повреждениях или возможных пострадавших пока неизвестно.
- В Германии признали, что украинские военные овладевают Patriotбыстрее, чем ожидалось.
- 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.
- Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.
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