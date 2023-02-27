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В Киеве, Хмельницком и Чернигове звучали взрывы. Армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 06:11
В Киеве, Хмельницком и Чернигове звучали взрывы. Армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: Генштаб ВСУ)

В Киеве, Хмельницком и под Черниговом в ночь на 27 февраля звучали взрывы, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Ночью сообщалось о воздушной атаке на столицу — в КГВА заявили об обнаружении объектов в районе города, предварительно, это были ударные беспилотники. 

Работала противовоздушная оборона.

В оперативном командовании "Север" сообщали об уничтожении трех БПЛА противника в Черниговской области.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий также писал о трех взрывах в городе. 

О прилетах, повреждениях или возможных пострадавших пока неизвестно.

Читайте также: Украина с сентября уничтожила более 650 российских крылатых ракет и 610 дронов-камикадзе

Дмитро Гриниченко
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война киев пво чернигов хмельницкий дроны-камикадзе ОК Север
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