В Киеве, Хмельницком и Чернигове звучали взрывы. Армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА

В Киеве, Хмельницком и под Черниговом в ночь на 27 февраля звучали взрывы, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Ночью сообщалось о воздушной атаке на столицу — в КГВА заявили об обнаружении объектов в районе города, предварительно, это были ударные беспилотники.

Работала противовоздушная оборона.

В оперативном командовании "Север" сообщали об уничтожении трех БПЛА противника в Черниговской области.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий также писал о трех взрывах в городе.

О прилетах, повреждениях или возможных пострадавших пока неизвестно.

В Германии признали, что украинские военные овладевают Patriotбыстрее, чем ожидалось.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

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Дмитро Гриниченко

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