UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина с сентября уничтожила более 650 российских крылатых ракет и 610 дронов-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 07:43
Украина с сентября уничтожила более 650 российских крылатых ракет и 610 дронов-камикадзе - Фото
Сбитая крылатая ракета (Фото - Оперативний ЗСУ)

Силы обороны Украины с 11 сентября уничтожили более 650 российских крылатых ракет и 610 иранских дронов, рассказал в интервью АрмияInform командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно работающие на нашу победу. Только с 11 сентября 2022 года, уничтожено более 650 крылатых ракет оккупантов и более 610 иранских ударных дронов. На данный момент ждем зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP/T-MAMBA. Они существенно усилят систему противовоздушной обороны нашего государства", – сказал генерал.

Он добавил, что Украина благодарна партнерам за помощь, но ее недостаточно.

"Наши союзники знают, что конкретно нужно Украине, в частности, Воздушным силам. Это современные многоцелевые самолеты и зенитные ракетные системы средней и большой дальности. В значительном количестве", – сказал Олещук.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ пво дроны ракеты Николай Олещук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 