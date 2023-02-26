Украина с сентября уничтожила более 650 российских крылатых ракет и 610 дронов-камикадзе

Силы обороны Украины с 11 сентября уничтожили более 650 российских крылатых ракет и 610 иранских дронов, рассказал в интервью АрмияInform командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно работающие на нашу победу. Только с 11 сентября 2022 года, уничтожено более 650 крылатых ракет оккупантов и более 610 иранских ударных дронов. На данный момент ждем зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP/T-MAMBA. Они существенно усилят систему противовоздушной обороны нашего государства", – сказал генерал.

Он добавил, что Украина благодарна партнерам за помощь, но ее недостаточно.

"Наши союзники знают, что конкретно нужно Украине, в частности, Воздушным силам. Это современные многоцелевые самолеты и зенитные ракетные системы средней и большой дальности. В значительном количестве", – сказал Олещук.

В Германии признали, что украинские военные овладевают Patriot быстрее, чем ожидалось.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

Андрій Водяний

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