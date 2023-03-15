Израиль одобрил экспортные лицензии на системы защиты от дронов для Украины – Axios

Израиль недавно утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем подавления беспилотников, которые могут помочь Украине противостоять иранским дронам-камикадзе, используемым против нее Россией. Об этом сообщает Axios со ссылкой на троих израильских и украинских чиновников.

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По информации издания, впервые с тех пор, как Россия более года назад начала полномасштабное вторжение в Украину, Израиль утвердил экспортные лицензии оборонного назначения для возможной продажи оружия Киеву.

По словам израильских и украинских официальных лиц, экспортные лицензии были одобрены министром обороны Йоавом Галланом и министром иностранных дел Эли Коэном в середине февраля, когда Израиль проводил по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху пересмотр своей политики в отношении войны.

По словам израильских и украинских официальных лиц, лицензии были одобрены для двух израильских компаний – Elbit и Rafael, которые разрабатывают системы защиты от дронов.

Украинский чиновник сообщил Axios, что делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить презентацию о системах защиты от беспилотников.

Подчеркивается, что договор пока не подписан.

По информации издания, системы имеют радиус действия около 40 км и могут быть расположены рядом с электростанциями или другими важными объектами для защиты от дронов.

Как отмечается, Минобороны Украины заинтересовано в этих системах, но они считаются менее важными, поскольку Украине удается перехватывать беспилотники в 75–90% случаев.

"Что нам действительно нужно, так это система защиты от баллистических ракет", – сказал украинский чиновник.

Израильские официальные лица заявляют, что одобрение экспортных лицензий не является изменением политики, потому что системы носят оборонительный характер.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал Axios, что одна из причин, по которой Израиль утвердил лицензии, состоит в том, чтобы посмотреть, как системы работают против иранских беспилотников.

16 февраля в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

24 февраля Зеленский заявил на пресс-конференции, что отношения Украины и Израиля начали улучшаться.

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Наталія Медведєва

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