Посольство Украины опубликовало список обещаний, которые Зеленскому дал глава МИД Израиля
Посольство Украины в Израиле опубликовало в Facebook список обещаний, которые министр иностранных дел Израиля Эли Коэн дал президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Киев.
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Как сообщило посольство, "на встрече в Киеве с президентом Украины Зеленским министр иностранных дел Эли Коэн дал несколько обещаний Украине от имени правительства Израиля".
- Кредитные гарантии на $200 млн под проекты в Украине;
- Поддержку "формулы мира" Зеленского;
- Передача Украине системы раннего оповещения об угрозах для гражданского населения;
- Передача Украине оборудования для разминирования;
- Прекратить высылку граждан Украины из Израиля;
- Оформление разрешений на работу беженцам из Украины;
- Увеличение финансирования медицинской помощи украинцам, пострадавшим от войны.
"Мы ожидаем, что Израиль сдержит данные обещания", – отметило посольство.
- 16 февраля в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
- 24 февраля Зеленский заявил на пресс-конференции, что отношения Украины и Израиля начали улучшаться.
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