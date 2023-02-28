Посольство Украины опубликовало список обещаний, которые Зеленскому дал глава МИД Израиля

Посольство Украины в Израиле опубликовало в Facebook список обещаний, которые министр иностранных дел Израиля Эли Коэн дал президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Киев.

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Как сообщило посольство, "на встрече в Киеве с президентом Украины Зеленским министр иностранных дел Эли Коэн дал несколько обещаний Украине от имени правительства Израиля".

- Кредитные гарантии на $200 млн под проекты в Украине;

- Поддержку "формулы мира" Зеленского;

- Передача Украине системы раннего оповещения об угрозах для гражданского населения;

- Передача Украине оборудования для разминирования;

- Прекратить высылку граждан Украины из Израиля;

- Оформление разрешений на работу беженцам из Украины;

- Увеличение финансирования медицинской помощи украинцам, пострадавшим от войны.

"Мы ожидаем, что Израиль сдержит данные обещания", – отметило посольство.

16 февраля в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

24 февраля Зеленский заявил на пресс-конференции, что отношения Украины и Израиля начали улучшаться.

Сергій Бережний

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