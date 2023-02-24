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Зеленский: Отношения Украины и Израиля начали улучшаться

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 19:11
Зеленский: Отношения Украины и Израиля начали улучшаться - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Отношения Украины и Израиля начали улучшаться. Об этом заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

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"Долгое время на протяжении этой войны я хотел поддержки со стороны Израиля – не только от населения, она большая, а и от лидеров их политикума, их разных структур. Для меня это было очень важно. Исторически важно. Украина имеет исторически прекрасные отношения с государством Израиль", – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона провела много разговоров с Израилем – на разных уровнях, с разным руководством, публичных и непубличных, в разных форматах и на разных территориях.

Президент подчеркнул, что у Израиля непростая ситуация в отношениях с Россией – это касается Ирана и Сирии.

"Но я бы очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы они выбрали сторону. И конечно, я бы очень хотел, чтобы – сторону Украины", – сказал Зеленский.

Вопрос израильского журналиста включал часть о том, как помогает Израиль Украине сократить помощь, которую Иран оказывает России, а также – помогли ли Украине удары Израиля по иранской военной инфраструктуре.

"Я знаю все ответы на ваш вопрос, но я не могу вам их дать. Я не могу подставить улучшение отношений Украины и Израиля, которые начались", – ответил Зеленский.

Сегодня Зеленский дает большую пресс-конференцию, на LIGA.net ведется трансляция.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Израиль война
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