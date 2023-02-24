24 февраля президент Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости" в годовщину начала полномасштабного вторжения России. LIGA.net ведет прямую трансляцию пресс-конференции.
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- 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Путин планировал захватить Киев за три дня. Ему это не удалось. За год войны Украина освободила от россиян значительную часть оккупированных территорий – Киевскую и Харьковскую области, а также Херсон и правобережную часть Херсонской области. За это время Силы обороны Украины уничтожили более 145 000 россиян, 3350 танков и почти 300 самолетов оккупантов. Западные страны создали коалицию для поддержки Украины.
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