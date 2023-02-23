Потери России: ВСУ уничтожили 790 оккупантов, 16 танков и 29 единиц техники за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 790 российских оккупантов, 16 танков и 29 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что россияне продолжают наступать в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска — за сутки украинские воины отбили около 90 атак на данных участках.

Общие потери противника за время большой войны составили:

— личного состава — 145850 (+790),

— танков — 3350 (+16),

— боевых бронированных машин — 6593 (+24),

— артиллерийских систем — 2352 (+7),

— РСЗО — 471,

— средств ПВО — 244 (+1),

— самолетов — 299,

— вертолетов — 287,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2029 (+3),

— крылатых ракет — 873,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5215 (+3),

— специальной техники — 228 (+2).

Ранее спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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