Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев продолжают жечь технику российских оккупантов в районе Угледара. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

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На записи можно увидеть уничтожение танков противника в полях под Угледаром точными попаданиями украинских воинов.

"Это совсем не колыбельная, но успокаивает", — сказано в сообщении.

Ранее спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне на данном участке.

В конце января Россия возобновила попытки наступления на угледарском направлении, но понесла там особо тяжелые потери.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, в рамках одной лишь трехдневной операции в начале февраля было уничтожено 3000 российских оккупантов. В одном из эпизодов битвы российские войска бросили по меньшей мере 30 практически невредимых бронемашин.

10 февраля Минобороны опубликовало видео удара по колонне российской бронетехники, пытавшейся штурмовать Угледар. Это вызвало волну критики в адрес военного руководства РФ в российских военных пабликах. Там пишут, что оккупанты потеряли около 30 единиц техники.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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