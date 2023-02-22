Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев продолжают жечь технику российских оккупантов в районе Угледара. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На записи можно увидеть уничтожение танков противника в полях под Угледаром точными попаданиями украинских воинов.
"Это совсем не колыбельная, но успокаивает", — сказано в сообщении.
Ранее спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне на данном участке.
В конце января Россия возобновила попытки наступления на угледарском направлении, но понесла там особо тяжелые потери.
По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, в рамках одной лишь трехдневной операции в начале февраля было уничтожено 3000 российских оккупантов. В одном из эпизодов битвы российские войска бросили по меньшей мере 30 практически невредимых бронемашин.
- 10 февраля Минобороны опубликовало видео удара по колонне российской бронетехники, пытавшейся штурмовать Угледар. Это вызвало волну критики в адрес военного руководства РФ в российских военных пабликах. Там пишут, что оккупанты потеряли около 30 единиц техники.
- В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.
- Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.
Смотрите также: Угледар. Морпехи РФ бросили бронемашины, убитых, раненых и скрылись под огнем ВСУ
Комментарии