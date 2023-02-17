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ВСУ: Под Угледаром уничтожена целая батарея Д-30. Нормально наступать РФ сможет в мае-июне

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 11:26
ВСУ: Под Угледаром уничтожена целая батарея Д-30. Нормально наступать РФ сможет в мае-июне - Фото
Угледар после боев с оккупантами (Фото: скриншот с видео)

В районе Угледара за минувшие сутки была уничтожена целая батарея гаубиц Д-30, российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне на данном участке. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

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По его словам, под Угледаром россияне сменили тактику и прекратили постоянные атаки позиций Вооруженных Сил Украины в ночное время. 

"За последние дни они предпринимают от трех-четырех штурмовых действий за ночь. Днем мощно используют артиллерию, в районе Угледара и Марьинки за прошедший день было 16 штурмов", — сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что ранее по ночам в районе Угледара активно работали диверсанты и штурмовики РФ, а теперь после захода солнца противник восстанавливает резервы и подтягивает личный состав.

Спикер ВСУ сказал, что 16 февраля на данном направлении была уничтожена целая батарея пушек Д-30 вместе с обслугой, все атаки врага были отбиты, продвижения нет. 

"Чтобы восстановить мощности для полноценного наступления в районе Угледара, им нужно время — как минимум май-июнь, но они постоянно будут беспокоить нас на этом направлении", — резюмировал он.

Фронт в районе Угледара и Марьинки (Карта: deepstatemap.live)

  • 10 февраля Минобороны опубликовало видео удара по колонне российской бронетехники, пытавшейся штурмовать Угледар. Это вызвало волну критики в адрес военного руководства РФ в российских военных пабликах. Там пишут, что оккупанты потеряли около 30 единиц техники.
  • В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.
  • Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

Смотрите также: Угледар. Морпехи РФ бросили бронемашины, убитых, раненых и скрылись под огнем ВСУ

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс артиллерия потери Марьинка Угледар
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