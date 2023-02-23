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ВСУ: После разгрома 155 бригады у Угледара РФ привлекла "казаков". Они не хотят наступать

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 07:14
ВСУ: После разгрома 155 бригады у Угледара РФ привлекла
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

После разгрома 155 бригады морской пехоты в районе Угледара Россия привлекла на данное направление "казаков", которые отказываются наступать. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что россияне продолжают наступать в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска — за сутки украинские воины отбили около 90 атак на данных участках. 

После провала наступления и значительных потерь в личном составе под Угледаром, военнослужащие "казачьего отряда", который был приквартирован к 155 бригаде морпехов Тихоокеанского флота РФ, отказываются от участия в наступлении. 

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов за сутки, а также удар по зенитно-ракетному комплексу.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов. 

Фронт от Купянска до Угледара (Карта: deepstatemap.live)

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Дмитро Гриниченко
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