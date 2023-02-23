ВСУ: После разгрома 155 бригады у Угледара РФ привлекла "казаков". Они не хотят наступать

После разгрома 155 бригады морской пехоты в районе Угледара Россия привлекла на данное направление "казаков", которые отказываются наступать. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что россияне продолжают наступать в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска — за сутки украинские воины отбили около 90 атак на данных участках.

После провала наступления и значительных потерь в личном составе под Угледаром, военнослужащие "казачьего отряда", который был приквартирован к 155 бригаде морпехов Тихоокеанского флота РФ, отказываются от участия в наступлении.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов за сутки, а также удар по зенитно-ракетному комплексу.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.

Ранее спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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