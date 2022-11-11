Освобождение Херсонской области продолжается, идут позиционные бои и закрепление – ОК "Юг"
После того как президент Владимир Зеленский объявил об освобождении 41 населенного пункта Херсонской области работа Сил обороны продолжается. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"Могу сказать, что эти показатели увеличиваются и увеличиваются – и километраж увеличивается, и площади. Но эта работа настолько масштабная, что еще требует уточнения и окончательных данных, которые готовит Генеральный штаб и обязательно их сообщит", – сказала Гуменюк.
Она отметила, что сейчас в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой территорий, которые освободили от врага.
"И действительно, надо дождаться", – сказала спикер ОК "Юг".
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