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Освобождение Херсонской области продолжается, идут позиционные бои и закрепление – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 16:39
Освобождение Херсонской области продолжается, идут позиционные бои и закрепление – ОК
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

После того как президент Владимир Зеленский объявил об освобождении 41 населенного пункта Херсонской области работа Сил обороны продолжается. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Могу сказать, что эти показатели увеличиваются и увеличиваются – и километраж увеличивается, и площади. Но эта работа настолько масштабная, что еще требует уточнения и окончательных данных, которые готовит Генеральный штаб и обязательно их сообщит", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что сейчас в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой территорий, которые освободили от врага.

"И действительно, надо дождаться", – сказала спикер ОК "Юг".

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Смотрите фото и видео: Украинские флаги вернулись в центр Херсона

Наталія Медведєва
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война Херсон Херсонская область ОК Юг Наталья Гуменюк
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