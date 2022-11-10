Украинские защитники освободили от российских кафиров уже 41 населенный пункт. В освобожденные районы сразу за воинами входят силы Национальной полиции. Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он поблагодарил всех украинских героев, которые обеспечивают это продвижение.

Особо президент отметил бойцов 28-й отдельной механизированной бригады, 46-й десантно-штурмовой бригады, 60-й отдельной пехотной бригады и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – тех, кто реализует наступательные действия.

"Многие сейчас почти ежечасно сверяют, куда же дошли наши подразделения и где еще поднят наш Государственный флаг. Но, радуясь, все мы должны помнить и сейчас, и всегда, что означает это движение, что каждый шаг наших сил обороны – это жизни наших воинов. Жизни, которые отдаются за свободу для украинцев", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все происходящее сейчас достигнуто месяцами жестокой борьбы. "Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов", – сказал президент.

Фактически сразу за военными в освобожденные районы заходят те, кто восстанавливает все условия для нормальной жизни. Прежде всего это саперы, потому что оккупанты минируют все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса. Также в освободившиеся районы входят силы Национальной полиции.

Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия, сообщил президент.

Читайте также: Россия заявила о сдаче Херсона: правда или ловушка. Что известно

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.