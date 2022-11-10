UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские бойцы освободили уже 41 населенный пункт – видеообращение Зеленского видео

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 22:23
Володимир Зеленський (Скріншот)
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Ломаченко – Ортис. Где и во сколько можно посмотреть боксерский бой украинца и американца
Ломаченко – Ортис. Где и во сколько можно посмотреть боксерский бой украинца и американца

Украинские защитники освободили от российских кафиров уже 41 населенный пункт. В освобожденные районы сразу за воинами входят силы Национальной полиции. Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он поблагодарил всех украинских героев, которые обеспечивают это продвижение.

Особо президент отметил бойцов 28-й отдельной механизированной бригады, 46-й десантно-штурмовой бригады, 60-й отдельной пехотной бригады и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – тех, кто реализует наступательные действия.

"Многие сейчас почти ежечасно сверяют, куда же дошли наши подразделения и где еще поднят наш Государственный флаг. Но, радуясь, все мы должны помнить и сейчас, и всегда, что означает это движение, что каждый шаг наших сил обороны – это жизни наших воинов. Жизни, которые отдаются за свободу для украинцев", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все происходящее сейчас достигнуто месяцами жестокой борьбы. "Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов", – сказал президент.

Фактически сразу за военными в освобожденные районы заходят те, кто восстанавливает все условия для нормальной жизни. Прежде всего это саперы, потому что оккупанты минируют все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса. Также в освободившиеся районы входят силы Национальной полиции.

Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия, сообщил президент.

Читайте также: Россия заявила о сдаче Херсона: правда или ловушка. Что известно

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Херсон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 