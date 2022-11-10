Россияне ищут, кого отправить под Херсон: ставка на сбежавших с Харьковского направления
На Донбассе россияне пытаются найти подкрепление для своей группировки в Херсонской области, которая вынужденно частично отходит на левый берег Днепра под натиском ВСУ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
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По данным Генштаба, для восполнения текущих потерь и усиления группировки войск РФ на Херсонском направлении на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержания отступивших с Харьковского направления российских военнослужащих.
При этом, отмечают в Генштабе, оккупантов отправляют без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия – обещают выдать все это непосредственно в районе ведения боевых действий.
Также Генштаб сообщает, что в РФ продолжается подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях. По имеющейся информации, ожидается отправка очередной партии мобилизованных во второй декаде ноября из Смоленска. Эта группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны российских вооруженных сил.
- 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего войной России против Украины Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала выступление Шойгу и Суровикина "типичным примером российской пропаганды".
- Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".
- В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты частично отводят войска на левый берег Днепра в Херсонской области, и ВСУ освободили 12 населенных пунктов.
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