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Россияне ищут, кого отправить под Херсон: ставка на сбежавших с Харьковского направления

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 18:31
Россияне ищут, кого отправить под Херсон: ставка на сбежавших с Харьковского направления - Фото
Российские оккупанты на дамбе в Новой Каховке (Фото: EPA)

На Донбассе россияне пытаются найти подкрепление для своей группировки в Херсонской области, которая вынужденно частично отходит на левый берег Днепра под натиском ВСУ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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По данным Генштаба, для восполнения текущих потерь и усиления группировки войск РФ на Херсонском направлении на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержания отступивших с Харьковского направления российских военнослужащих.

При этом, отмечают в Генштабе, оккупантов отправляют без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия – обещают выдать все это непосредственно в районе ведения боевых действий.

Также Генштаб сообщает, что в РФ продолжается подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях. По имеющейся информации, ожидается отправка очередной партии мобилизованных во второй декаде ноября из Смоленска. Эта группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны российских вооруженных сил.

Смотрите также: ВСУ сняли видео в Снигиревке – ключевом городе на Херсон: он был в оккупации с марта

Оксана Житнюк
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