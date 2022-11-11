UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Херсон возвращается под контроль Украины, ВСУ в городе, пути отхода под контролем — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 15:35
Херсон возвращается под контроль Украины, ВСУ в городе, пути отхода под контролем — ГУР - Фото
Херсон 11 ноября (Фото: Telegram)

Херсон возвращается под контроль Вооруженных Сил Украины, части которых уже заходят в город. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики обратились к российским военным, которых командование бросило на правом берегу Херсонской области после отступления основной группировки войск РФ.

"Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся", — сообщили в ГУР.

Отмечается, что Херсон возвращается под контроль Украины, а в город заходят части ВСУ.

"Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать ВСУ будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", — заявили в разведке россиянам. 

В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует противнику сохранение жизни и безопасность, питание, медицинскую помощь и возможность обмена. 

Безопасно сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования можно позвонив по телефонам горячей линии государственного проекта Украины "Хочу жить": +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Смотрите фото и видео: Украинские флаги вернулись в центр Херсона

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон разведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 