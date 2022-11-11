Херсон возвращается под контроль Украины, ВСУ в городе, пути отхода под контролем — ГУР
Херсон возвращается под контроль Вооруженных Сил Украины, части которых уже заходят в город. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики обратились к российским военным, которых командование бросило на правом берегу Херсонской области после отступления основной группировки войск РФ.
"Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся", — сообщили в ГУР.
Отмечается, что Херсон возвращается под контроль Украины, а в город заходят части ВСУ.
"Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать ВСУ будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", — заявили в разведке россиянам.
В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует противнику сохранение жизни и безопасность, питание, медицинскую помощь и возможность обмена.
Безопасно сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования можно позвонив по телефонам горячей линии государственного проекта Украины "Хочу жить": +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.
- Освобождение Херсона не станет концом войны России против Украины, а Вашингтон не давит на Киев по вопросу переговоров с РФ, сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Министр обороны Алексей Резников сказал, что когда ВСУ упрутся в Днепр на правом берегу в Херсонской области, то все равно не смогут поражать оккупированный полуостров из HIMARS и другого оружия.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба о Херсоне: Всем в мире – что бы Россия ни говорила и ни делала, Украина победит.
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