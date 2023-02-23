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24 февраля Зеленский даст пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости"

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 10:05
24 февраля Зеленский даст пресс-конференцию
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Завтра, 24 февраля, состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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"В пятницу, 24 февраля, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости", – говорится в сообщении Офиса президента.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война
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