Резников: Антикремлевская коалиция состоит уже из 54 стран, все верят в победу Украины

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в антикремлевскую коалицию входят уже 54 страны. Об этом Резников сказал в интервью каналу Freedom.

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Министр обороны отметил, что Рамштайн-9 стал полезным и насыщенными для Украины. В рамках этой встречи также прошли двусторонние встречи, где обсуждались детали поставок оружия Украине.

"Дело в том, что по сути антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран. Столько делегаций было во время встречи сначала на полях Рамштайна, а поскольку это происходило в Брюсселе, то кроме встречи в рамках Рамштайна там еще была встреча министров обороны стран НАТО", – сказал Резников.

По его словам, союзники решительно настроены на победу Украины и хотят быть ее соавторами.

"Если кто-то думает, что есть синдром усталости от Украины, от войны, то это не так. Наши партнеры настроены очень, очень, подчеркиваю, очень решительно. Настроены на нашу победу. Это совершенно другие настроения, чем год назад, когда нам давали три дня на то, что упадет столица, и три недели максимум на то, что упадет вся страна, и что, вероятно, где-то там будут какие-то боевые действия. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы", – заявил глава Минобороны.

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Наталія Медведєва

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