Восемь стран дадут Украине танки Leopard – Остин на Рамштайне

Всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard. США и Польша также предоставят танки в дополнение к уже полученным Украиной. Об этом в ходе встречи в формате "Рамштайн" сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

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По его словам, США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot.

Франция и Италия обязались предоставить французско-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T, отметил Остин.

Также, по словам министра, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды займутся поставкой танков Leopard.

"США и Чехия дадут танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72", – сказал он.

Еще несколько стран ведут работу по поставке боеприпасов, отметил глава Пентагона.

Детали о количестве и сроках поставки указанной техники Остин не раскрыл.

5 февраля 2023 года глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что 14 февраля на встрече министров обороны стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн" будет рассмотрена тема поставок боевых западных самолетов Силам обороны Украине.

Вместе с тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на встрече в формате "Рамштайн" не будут обсуждать поставку истребителей Украине.

Вадим Ребрина

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