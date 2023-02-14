Восемь стран дадут Украине танки Leopard – Остин на Рамштайне
Всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard. США и Польша также предоставят танки в дополнение к уже полученным Украиной. Об этом в ходе встречи в формате "Рамштайн" сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
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По его словам, США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot.
Франция и Италия обязались предоставить французско-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T, отметил Остин.
Также, по словам министра, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды займутся поставкой танков Leopard.
"США и Чехия дадут танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72", – сказал он.
Еще несколько стран ведут работу по поставке боеприпасов, отметил глава Пентагона.
Детали о количестве и сроках поставки указанной техники Остин не раскрыл.
- 5 февраля 2023 года глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что 14 февраля на встрече министров обороны стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн" будет рассмотрена тема поставок боевых западных самолетов Силам обороны Украине.
- Вместе с тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на встрече в формате "Рамштайн" не будут обсуждать поставку истребителей Украине.
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