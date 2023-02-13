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Боевые самолеты для Украины будут темой обсуждений на встрече министров НАТО – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 14:52
Боевые самолеты для Украины будут темой обсуждений на встрече министров НАТО – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что 14 февраля на встрече министров обороны стран-союзниц Украины в формате Рамштайн будет рассмотрена тема поставок боевых западных самолетов Силам обороны Украине. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе.

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По словам генсека НАТО, ситуация в этой постоянно развивается, и потому появляются новые дискуссии, "какие новые платформы мы должны предоставить".

"Идут постоянные обсуждения и разговоры внутри Альянса насчет того, какие типы военных систем мы должны передать [ВСУ], и, как вы видели в СМИ, продолжаются дискуссии по вопросу о самолетах. И я ожидаю, что завтра это также будет рассматриваться на встрече здесь, в Брюсселе", – сказал он.

Столтенберг неоднократно за брифинг подчеркнул, что военную помощь ВСУ нужно сейчас оказывать как можно быстрее: "Скорость! Срочность! Каждый день на счету".

"Есть возможность, что союзники по НАТО передадут самолеты Украине", – отметил он.

Генсек Альянса подчеркнул, что это украинцы будут использовать против оккупантов западные самолеты, то есть за штурвалом не будет летчиков Альянса, а потому НАТО не будет втянута в войну.

СПРАВКА. После разблокирования поставок западной бронетехники военно-политическое руководство Украины форсирует тему передачи Силам обороны западных истребителей. Канцлер Германии Олаф Шольц на конец января 2023 года категорически был против этого, как и некоторые из тех немецких политиков/чиновников, которые ранее активно лоббировали предоставление ВСУ танков. Общая мысль у тех, кто против, – "это же не танки, это уже другое". Аналогичная аргументация наблюдалась перед каждым из этапов усиления военной помощи Украине.

При этом координатор Альянса не в первый раз за последние недели подчеркнул, что сейчас самое актуальное, по его мнению, – это поставка ВСУ уже анонсированного военного оборудования и боеприпасов, а также налаживание логистики.

"У нас гонка логистик. Ключевые возможности, вроде боеприпасов, топлива и запчастей, должны зайти в Украину до того, как Россия перехватит инициативу на поле боя. Скорость спасет жизни", – подчеркнул он.

Читайте также: "У нас их мало". Блащака спросили, поделится ли Польша истребителями F-16 с Украиной 

Євген Пилипенко
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