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Глава оборонного комитета Бундестага выступила против передачи Украине истребителей

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 15:17
Глава оборонного комитета Бундестага выступила против передачи Украине истребителей - Фото
Мари-Агнесс Штрак-Циммерман фото - ЕРА()

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман выступила против передачи Украине истребителей, потому что в ходе их применения, по ее словам, украинским защитникам придется поражать цели на территории России. Об этом Штрак-Циммерман сказала в комментарии SWR Tagessprache.

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По ее словам, сейчас Германия и другие партнеры концентрируются на передислокации обещанных Украине танков и обучении на них украинских солдат.

"Самолеты — это совершенно другое дело. В начале войны мы ясно дали понять, что не можем защитить бесполетную зону. Тогда вам придется бомбить позиции на российской земле, чтобы ваши собственные самолеты не могли быть сбиты. Я могу сказать им: это не вариант для меня", – сказала Штрак-Циммерманн.

С другой стороны, пишет SWR, из-за поставок боевых танков Германия не станет участником войны по международному праву.

Вадим Ребрина
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бундестаг самолет истребитель Мари-Агнесс Штрак-Циммерман
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