Глава оборонного комитета Бундестага выступила против передачи Украине истребителей

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман выступила против передачи Украине истребителей, потому что в ходе их применения, по ее словам, украинским защитникам придется поражать цели на территории России. Об этом Штрак-Циммерман сказала в комментарии SWR Tagessprache.

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По ее словам, сейчас Германия и другие партнеры концентрируются на передислокации обещанных Украине танков и обучении на них украинских солдат.

"Самолеты — это совершенно другое дело. В начале войны мы ясно дали понять, что не можем защитить бесполетную зону. Тогда вам придется бомбить позиции на российской земле, чтобы ваши собственные самолеты не могли быть сбиты. Я могу сказать им: это не вариант для меня", – сказала Штрак-Циммерманн.

С другой стороны, пишет SWR, из-за поставок боевых танков Германия не станет участником войны по международному праву.

14 февраля, за 10 дней до большой войны, Штрак-Циммерманн была категорически против передачи Украине тяжелого вооружения, а в апреле считала, что Украине для скорейшего использования нужно советское оружие, а не западное вроде БМП Marder.

В июле она изменила свое мнение и стала требовать поставок в Украину тяжелого вооружения.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.



Вадим Ребрина

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