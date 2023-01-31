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Все виды помощи проходили через этап "нет". Резников ответил на "нет" Байдена по самолетам

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 18:30
Все виды помощи проходили через этап
Алексей Резников (Фото: EPA)

Все виды военной помощи, которую Украина получила от западных партнеров, на первом этапе прошли через отказ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Себастьяном Лекорню, отвечая на просьбу прокомментировать отрицательный ответ президента США Джо Байдена относительно поставок самолетов Украине.

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"Все виды помощи проходили через этап сначала "нет". Это означает, что "нет" всего лишь на сегодняшний день. Вторая стадия – "давайте обсудим и изучим технические возможности". Третья стадия – "давайте готовить ваши экипажи". И четвертая стадия – "берите"", – сказал Резников.

Министр напомнил историю получения Украиной других видов вооружений.

"Так было с HIMARS, так было с 155-м калибром артиллерии, еще раз повторю – с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было "нет". А теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую самолетную коалицию. Но всегда сначала должен быть лидер", – добавил Резников.

Читайте также: Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО

Наталія Медведєва
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Алексей Резников военная помощь авиация самолет
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