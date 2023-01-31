Все виды помощи проходили через этап "нет". Резников ответил на "нет" Байдена по самолетам
Все виды военной помощи, которую Украина получила от западных партнеров, на первом этапе прошли через отказ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Себастьяном Лекорню, отвечая на просьбу прокомментировать отрицательный ответ президента США Джо Байдена относительно поставок самолетов Украине.
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"Все виды помощи проходили через этап сначала "нет". Это означает, что "нет" всего лишь на сегодняшний день. Вторая стадия – "давайте обсудим и изучим технические возможности". Третья стадия – "давайте готовить ваши экипажи". И четвертая стадия – "берите"", – сказал Резников.
Министр напомнил историю получения Украиной других видов вооружений.
"Так было с HIMARS, так было с 155-м калибром артиллерии, еще раз повторю – с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было "нет". А теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую самолетную коалицию. Но всегда сначала должен быть лидер", – добавил Резников.
- 20 января в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.
- На днях у Байдена не исключили передачи Украине F-16.
- Вчера, 30 января, Байден ответил "нет" на вопрос об истребителях F-16 для Украины.
- 31 января в Великобритании заявили, что считают нецелесообразной поставку Украине самолетов,
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