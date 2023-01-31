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Великобритания считает нецелесообразным передавать Украине истребители – спикер премьера

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 14:46
Великобритания считает нецелесообразным передавать Украине истребители – спикер премьера - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Великобритания не считает практичным направлять свои истребители в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака, передает Reuters.

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"Британские истребители чрезвычайно сложны, и на то, чтобы научиться летать, уходят месяцы. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным направлять эти самолеты в Украину", – сказал представитель пресс-службы Сунака журналистам.

Он добавил, что Великобритания продолжит обсуждать с союзниками то, что, по их мнению, является "правильным подходом".

Читайте также: Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО

Наталія Медведєва
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Великобритания самолет авиация военная помощь f-16 риши сунак
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