Великобритания считает нецелесообразным передавать Украине истребители – спикер премьера

Великобритания не считает практичным направлять свои истребители в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака, передает Reuters.

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"Британские истребители чрезвычайно сложны, и на то, чтобы научиться летать, уходят месяцы. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным направлять эти самолеты в Украину", – сказал представитель пресс-службы Сунака журналистам.

Он добавил, что Великобритания продолжит обсуждать с союзниками то, что, по их мнению, является "правильным подходом".

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Наталія Медведєва

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