Великобритания считает нецелесообразным передавать Украине истребители – спикер премьера
31.01.2023, 14:46
Риши Сунак (Фото: EPA)
Великобритания не считает практичным направлять свои истребители в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака, передает Reuters.
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"Британские истребители чрезвычайно сложны, и на то, чтобы научиться летать, уходят месяцы. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным направлять эти самолеты в Украину", – сказал представитель пресс-службы Сунака журналистам.
Он добавил, что Великобритания продолжит обсуждать с союзниками то, что, по их мнению, является "правильным подходом".
- 19 января 2023 года в Пентагоне заявляли, что сейчас "просто нет смысла" отправлять танки Abrams в Украину.
- Неделю спустя, 25 января, Байден объявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
- 20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.
- На днях у Байдена не исключили передачи Украине F-16.
- Вчера, 30 января, Байден ответил "нет" на вопрос об истребителях F-16 для Украины.
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