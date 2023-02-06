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"У нас их мало". Блащака спросили, поделится ли Польша истребителями F-16 с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 11:13
Мариуш Блащак (фото: EPA)

Польский министр обороны Мариуш Блащак ушел от прямого ответа на вопрос, передаст ли Варшава Силам обороны Украины истребители F-16, если Вашингтон одобрит их реэкспорт. По его словам, которые приводит РАР, у ВВС Польши мало этих боевых самолетов.

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"У нас их слишком мало, всего 48. Жаль, что при принятии решения о закупке не был выбран более крупный контракт", – сказал он.

Блащак напомнил, что "именно польское давление" на партнеров по НАТО помогло Украине получить ЗРК Patriot и танки Leopard.

Он предположил, что война России против Украины закончится не скоро, но Польша всегда будет поддерживать соседей на востоке, потому что "свободная Украина – это свободная Польша".

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"Если Путин возьмет Украину, он не остановится на этом. Президент Лех Качиньский это понял, это стоит понять каждому из нас", – подчеркнул глава Минобороны Польши.

30 января глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава в координации с союзниками по НАТО может передать ВСУ "любые другие воздушные средства, как это было с МиГами". 

СПРАВКА. После разблокирования поставок западной бронетехники военно-политическое руководство Украины форсирует тему передачи Силам обороны западных истребителей. Канцлер Германии Олаф Шольц на конец января 2023 года категорически был против этого, как и некоторые из тех немецких политиков/чиновников, которые ранее активно лоббировали предоставление ВСУ танков. Общая мысль у тех, кто против, – "это же не танки, это уже другое". Аналогичная аргументация наблюдалась перед каждым из этапов усиления военной помощи Украине.

Бывший командующий аэромобильными войсками Польши генерал Дариуш Вронский также полагает, что 48 единиц F-16C/D Block 52+ на вооружении в стране "не соответствуют [даже] нашим потребностям".

"С другой стороны, если предположить, что мы скоро получим F-35 и что наши вооруженные силы будут снабжаться F-16, подаренными союзниками, мы могли бы с чистой совестью передать Украине до 12 единиц. Однако такое решение должно быть принято на уровне НАТО", – подчеркнул он.

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Вроньский уверен, что поставка F-16 с соответствующими ракетами "даст украинцам господство в воздухе или временное господство в воздухе, чтобы можно было провести наземную операцию без больших потерь". Россияне, добавил он, опасаются передачи Украине такой техники и "обязательно сделают все, чтобы торпедировать такие решения".

"Это машины, которые будут иметь гораздо большие возможности по обнаружению летающих объектов противника, то есть и МиГ, и вертолетов, и маневрирующих ракет", — сказал он, отметив, что, помимо раннего обнаружения, "эфки" способны поражать угрозу "на очень больших дистанциях".

Отставной генерал настаивает, что ВСУ должны получить соответствующий вызовам нынешнего этапа войны уровень вооружений.

Євген Пилипенко
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Мариуш Блащак война польша авиация военная помощь f-16 Дариуш Вроньский
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