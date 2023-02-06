"У нас их мало". Блащака спросили, поделится ли Польша истребителями F-16 с Украиной

Польский министр обороны Мариуш Блащак ушел от прямого ответа на вопрос, передаст ли Варшава Силам обороны Украины истребители F-16, если Вашингтон одобрит их реэкспорт. По его словам, которые приводит РАР, у ВВС Польши мало этих боевых самолетов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас их слишком мало, всего 48. Жаль, что при принятии решения о закупке не был выбран более крупный контракт", – сказал он.

Блащак напомнил, что "именно польское давление" на партнеров по НАТО помогло Украине получить ЗРК Patriot и танки Leopard.

Он предположил, что война России против Украины закончится не скоро, но Польша всегда будет поддерживать соседей на востоке, потому что "свободная Украина – это свободная Польша".

Читайте также: "Надо минимум пять бригад". В Воздушных силах уточнили новость о 24 истребителях F-16

"Если Путин возьмет Украину, он не остановится на этом. Президент Лех Качиньский это понял, это стоит понять каждому из нас", – подчеркнул глава Минобороны Польши.

30 января глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава в координации с союзниками по НАТО может передать ВСУ "любые другие воздушные средства, как это было с МиГами".

Бывший командующий аэромобильными войсками Польши генерал Дариуш Вронский также полагает, что 48 единиц F-16C/D Block 52+ на вооружении в стране "не соответствуют [даже] нашим потребностям".

"С другой стороны, если предположить, что мы скоро получим F-35 и что наши вооруженные силы будут снабжаться F-16, подаренными союзниками, мы могли бы с чистой совестью передать Украине до 12 единиц. Однако такое решение должно быть принято на уровне НАТО", – подчеркнул он.

Читайте также: "Можем зайти далеко". Хабек боится, что ФРГ станет участницей войны, дав Украине самолеты

Вроньский уверен, что поставка F-16 с соответствующими ракетами "даст украинцам господство в воздухе или временное господство в воздухе, чтобы можно было провести наземную операцию без больших потерь". Россияне, добавил он, опасаются передачи Украине такой техники и "обязательно сделают все, чтобы торпедировать такие решения".

"Это машины, которые будут иметь гораздо большие возможности по обнаружению летающих объектов противника, то есть и МиГ, и вертолетов, и маневрирующих ракет", — сказал он, отметив, что, помимо раннего обнаружения, "эфки" способны поражать угрозу "на очень больших дистанциях".

Отставной генерал настаивает, что ВСУ должны получить соответствующий вызовам нынешнего этапа войны уровень вооружений.

5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.