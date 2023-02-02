США могут разрешить союзникам передать Украине истребители F-16 – Politico

На данный момент выглядит маловероятно, что США отправят свои истребители F-16 украинским летчикам, однако официальные лица могут рассмотреть возможность предоставления им самолетов союзников. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США пишет Politico.

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Поскольку F-16 – американская разработка, официальный Вашингтон должен дать согласие на реэкспорт боевых воздушных машин, как это было с танками Leopard 2 и Германией в начале 2023 года.

Издание пишет, что некоторые европейские страны, имеющие на вооружении F-16 (Нидерланды и Польша, например), уже выразили готовность рассмотреть этот вариант помощи Украине, а Франция, которая переходит на Rafale, потенциально не против предоставить ВС ВСУ Mirage 2000, и для этого не нужно одобрение Вашингтона.

"Есть и другие страны, которые говорят об этом. Так что, когда они выдвинут предложения о том, как это сделать, я думаю, у нас начнутся эти разговоры. Я не думаю, что мы возражаем против темы с самолетами четвертого поколения, я просто думаю, что мы должны убедиться, что продолжаем расставлять приоритеты", – сказал топ-чиновник Пентагона.

Пока что военная помощь Запада Украине больше сосредоточена на средствах ПВО/ПРО, бронетехнике и артиллерии, чтобы помочь Силам обороны отразить зимне-весеннее наступление российских оккупантов.

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Анонимный чиновник добавил на этом фоне, что отправка Киеву истребителей "не решает проблему крылатых ракет и беспилотников". По его словам, пока не было обсуждений на высоком уровне по поводу отправки F-16.

"За кулисами представители администрации США стараются не исключать поставки самолетов. Представитель Совнацбеза Белого дома Кирби отклонил многочисленные просьбы уточнить комментарии президента. Представитель Пентагона заявил, что новых заявлений не поступало", – отметили журналисты.

14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на встрече в формате Рамштайн, вероятно, будет поднят вопрос о самолетах, но союзники "рассматривают разговор об этом как долгосрочный проект", выразился один из топ-чиновников европейского министерства обороны.

Украина может поднять эту тему на февральской встрече, сказал он, "но в центре внимания все равно будут ПВО, танки, боеприпасы".

"Тем не менее в Париже настроение было оптимистичным, поскольку министр обороны Резников встретился с французскими официальными лицами. Он предсказал, что Украина может получить F-16, шведские Gripens "или что-то из Франции", – пишет Politico.

Сейчас, отмечает издание, Франция "посылает загадочные сигналы", что она может попытаться сыграть аналогичную роль с самолетами, как это было недавно с колесными "танками", что, вероятно, поспособствовало разблокированию западной помощи с танками.

По оценкам украинских военных, подготовка летчиков на F-16 может занять полгода; некоторые чиновники США говорят, что для опытных украинских авиаторов это может занять всего три-четыре месяца.

Передовые F-35 для ВС ВСУ пока не рассматривались.

Бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020) заявил, что Украине необходимо уже сейчас дать дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом около 300 км и западные истребители.

Президент Зеленский просит партнеров на февральском Рашмтайне согласовать поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.

Белый дом пока не хочет поставлять ни ATACMS, ни истребители F-16. Но лидерство по дальнобойным ракетам может проявить Британия, сообщал CNN.

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Євген Пилипенко

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