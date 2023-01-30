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Макрон не исключил передачу Украине военных самолетов

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30.01.2023, 20:57
Макрон не исключил передачу Украине военных самолетов - Фото
Фото: EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что после танков Украина может получить от западных партнеров и военные самолеты. Об этом он сказал журналистам в преддверии визита в Нидерланды, пишет Parisien.

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По словам Макрона, "в принципе ничего не запрещено", но решение будет приниматься при условии, что техника не будет использоваться для ударов по территории России и не ослабит потенциал французской армии.

Между тем, издание Politico со ссылкой на одного из помощников министра обороны Франции сообщило, что эта страна готова рассмотреть запрос Украины на подготовку летчиков для истребителей.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на этой неделе в ходе телефонного разговора министров обороны Украины и Франции.

Министр Алексей Резников на прошлой неделе публично обратился к Франции с просьбой помочь с обучением военных летчиков на своих самолетах.

Раньше в этом месяце Макрон объявил, что французские военно-воздушные силы перейдут на флот, полностью состоящий из самолетов Rafale. По словам нескольких осведомленных в этом вопросе людей, это означает, что у Франции будут более старыми самолетами, такие как Mirages 2000, которые потенциально можно будет передать Украине.

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Андрій Водяний
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