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Остин о самолетах: Нечего объявить, мы сосредоточены на контрнаступлении ВСУ весной

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 17:24
Остин о самолетах: Нечего объявить, мы сосредоточены на контрнаступлении ВСУ весной - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине. Об этом он сообщил на брифинге по итогам очередного заседания стран-союзников в Рамштайне.

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По его словам, он не готов сделать никаких объявлений о передаче западных самолетов Украине после заседания в Рамштайне. 

"Мы продолжим работать с Украиной, чтобы понимать, что ей нужно больше всего. Мы сосредоточены на контрнаступлении весной. Говорим о системах Stryker, Bradley, артиллерийских установках", — сказал Остин.

Он отметил, что необходимо создать единую систему из западных вооружений для контрнаступления Вооруженных Сил Украины. 

Глава Пентагона подчеркнул, что к заявлению президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон пока не планирует передавать Украине истребители F-16, ему нечего добавить. 

Читайте также: В администрации Байдена допускают передачу Украине истребителей F-16 – Financial Times

Дмитро Гриниченко
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пентагон война истребители военная помощь f-16 рамштайн Ллойд Остин
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