Остин о самолетах: Нечего объявить, мы сосредоточены на контрнаступлении ВСУ весной

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине. Об этом он сообщил на брифинге по итогам очередного заседания стран-союзников в Рамштайне.

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По его словам, он не готов сделать никаких объявлений о передаче западных самолетов Украине после заседания в Рамштайне.

"Мы продолжим работать с Украиной, чтобы понимать, что ей нужно больше всего. Мы сосредоточены на контрнаступлении весной. Говорим о системах Stryker, Bradley, артиллерийских установках", — сказал Остин.

Он отметил, что необходимо создать единую систему из западных вооружений для контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Глава Пентагона подчеркнул, что к заявлению президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон пока не планирует передавать Украине истребители F-16, ему нечего добавить.

Выступая перед встречей, генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.

13 февраля он сказал, что боевые самолеты для Украины будут темой обсуждений на этой встрече министров НАТО. При этом глава МИД ФРГ Бербок заявила, что истребители якобы не будут темой этого Рамштайна.

Глава Минобороны Резников заявил ранее, что уехал в Брюссель за самолетами, снарядами и танками.

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Дмитро Гриниченко

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