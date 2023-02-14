Министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли дают брифинг по итогам заседания в Рамштайне.

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Ранее во вступительно слове в начале заседания Остин сказал, что считает, что встреча союзников по противостоянию российской полномасштабной войне против Украины "проходит в критическое время", и в ближайшие недели многое решится.

В речи министр обороны США сообщил, что восемь стран дадут Украине танки Leopard.

Выступая перед Остином, генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.

13 февраля он сказал, что боевые самолеты для Украины будут темой обсуждений на этой встрече министров НАТО. При этом глава МИД ФРГ Бербок заявила, что истребители якобы не будут темой этого "Рамштайна".

Глава Минобороны Резников заявил ранее, что уехал в Брюссель за самолетами, снарядами и танками.

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Дмитро Гриниченко

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