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Остин и Милли дают брифинг по итогам очередного заседания в Рамштайне — видеотрансляция видео

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14.02.2023, 16:45
Марк Милли и Ллойд Остин (Фото: EPA)
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Министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли дают брифинг по итогам заседания в Рамштайне.

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Ранее во вступительно слове в начале заседания Остин сказал, что считает, что встреча союзников по противостоянию российской полномасштабной войне против Украины "проходит в критическое время", и в ближайшие недели многое решится. 

В речи министр обороны США сообщил, что восемь стран дадут Украине танки Leopard.

Читайте также: В администрации Байдена допускают передачу Украине истребителей F-16 – Financial Times

Дмитро Гриниченко
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война военная помощь рамштайн Марк Милли Ллойд Остин
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