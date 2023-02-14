Столтенберг: Путин готовит новые атаки, Украине срочно нужно тяжелое оружие

В НАТО не видят признаков того, что российский диктатор Владимир Путин намерен прекратить войну, поэтому приложат все силы, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое оружие. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вступительной речи перед встречей министров обороны альянса в Брюсселе.

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Генсек НАТО отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддержка украинцев со стороны участников Альянса растет – начиная с Javelin и Stinger до современных систем ПВО и боевых танков.

Он заявил, что НАТО не видит никаких признаков того, что российский диктатор "готовится к миру", и вместо этого считает, что Москва готовит "новые наступления и новые атаки".

"Мы должны быть уверены, что Украина получит оружие, которое ей необходимо, чтобы вернуть территории", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что важно обсудить, какие системы и платформы НАТО должен обеспечить для Украины.

По его словам, критически важно не только предоставить Украине системы, но и поддерживать их боеприпасами, обслуживанием, организовать логистику, а также важно обеспечить украинцев всей необходимой амуницией.

Отвечая на вопрос о возможной поставке Украине истребителей, Столтенберг сказал, что сейчас более срочной необходимостью является передача украинским военным уже обещанного оружия, в частности, танков и БМП.

"Поставка самолетов – не самая срочная тема сейчас, но она будет обсуждаться", – сказал Столтенберг.

Резников и Остин накануне Рамштайна обсудили поставки Украине средств ПВО и артиллерии.

По словам Столтенберга, боевые самолеты для Украины будут темой обсуждений на встрече министров НАТО.

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Наталія Медведєва

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