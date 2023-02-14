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Россия проигрывает стратегически и операционно в войне против Украины – Милли

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 17:26
Россия проигрывает стратегически и операционно в войне против Украины – Милли - Фото
Марк Милли (фото - EPA)

Россия проигрывает стратегически и операционно в войне против Украины. У международного сообщества нет другого выбора, кроме как поддерживать Украину вооружениями. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли по итогам встречи в формате "Рамштайн".

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"Всех вдохновляет украинская несокрушимость. Если коротко, Россия проигрывает стратегически и операционно. Они дорого платят за свои действия", – сказал он.

По словам Милли, у международного сообщества "нет выбора" – оно будет продолжать поддерживать Украину вооружениями.

"Украинцы остаются стойкими и объединенными ради своей цели – выгнать со своей территории российские войска", – сказал генерал.

Он отметил, что Россия вовлекает в военные действия заключенных, "отправляет их на верную смерть". "Между тем, Украина получит танки, артиллерию, боеприпасы. 11 стран заявили о своей готовности предоставить такое вооружение", – сказал представитель Пентагона.

По словам Милли, РФ ведет войну на истощение, "и Украина получит соответствующие преимущества для защиты".

"Эта война рано или поздно закончится, и Украина будет дальше развиваться... Россия не сможет победить украинский народ. Цель США и наших союзников — поддерживать международный правопорядок и не дать возможности влиятельным странам нападать на соседние страны, используя агрессию и силу", – сказал американский генерал.

  • Ранее, перед началом встречи, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в общей сложности восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды.
  • Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2. Также страна собирается предоставить еще четыре танка специального назначения в зависимости от того, какой тип поддержки требуется Украине.
Вадим Ребрина
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США война рамштайн Марк Милли
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