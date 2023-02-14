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Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2 и готова дать еще четыре спецтанка

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 15:54
Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2 и готова дать еще четыре спецтанка - Фото
Танк Leopard 2 (фото - ЕРА)

Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2. Также страна собирается предоставить еще четыре танка специального назначения в зависимости от того, какой тип поддержки требуется Украине. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает Sky News.

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Он сказал, что "как никогда раньше важно поддерживать борьбу Украины за свободу".

Министерство обороны Норвегии заявило, что также будет финансировать предоставление дополнительных боеприпасов и необходимых запчастей.

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока два работают – два отдыхают). На советском танке это невозможно. Версия 2A6 – наиболее модернизированный "Лео", выпущенный в серии.
  • Министр обороны США Ллойд Остин во время сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" заявил, что в общей сложности восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard. США и Польша также предоставят танки дополнительно к уже полученным Украиной.
Вадим Ребрина
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