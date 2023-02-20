Следующий Рамштайн может состояться в середине марта – Резников

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" может состояться в середине марта. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Минобороны.

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Министр обороны отметил, что запланированный на март Рамштайн-10 скорее всего пройдет в формате онлайн.

"Следующая дата, если я не ошибаюсь, это середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн. Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверняка и будет в Рамштайне, непосредственно на этой военной авиабазе. А в марте, я думаю, у меня будет возможность подключаться из Киева", – сказал Резников.

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Наталія Медведєва

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