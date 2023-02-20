Следующий Рамштайн может состояться в середине марта – Резников
Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" может состояться в середине марта. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Минобороны.
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Министр обороны отметил, что запланированный на март Рамштайн-10 скорее всего пройдет в формате онлайн.
"Следующая дата, если я не ошибаюсь, это середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн. Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверняка и будет в Рамштайне, непосредственно на этой военной авиабазе. А в марте, я думаю, у меня будет возможность подключаться из Киева", – сказал Резников.
- Девятая встреча министров обороны стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн" началась в Брюсселе 14 февраля.
- Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам Рамштайна заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.
- Топ-генерал США Марк Милли заявил, что Россия проигрывает стратегически и операционно в войне против Украины, а у международного сообщества нет другого выбора, кроме как поддерживать Украину оружием.
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