UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Призываю всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 15:52
Призываю всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Сегодня, 24 февраля, с пяти утра Вооруженные силы Украины ведут активные боевые действия, отражая атаку российских войск по нескольким направлениям. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал резервистов и добровольцев защищать страну.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Призываю резервистов теробороны и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов!" – написал он в Facebook.

По словам Залужного, по состоянию на 15:00 напряженной остается ситуация на южном и северном направлениях.

Он добавил, что ВСУ ведут бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка.

Скриншот Facebook

Читайте также: Байден: Путин выбрал войну против Украины, вся ответственность за смерти – на России

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России ВСУ война Валерий Залужный вторжение россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 