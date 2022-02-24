Призываю всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов – Залужный

Сегодня, 24 февраля, с пяти утра Вооруженные силы Украины ведут активные боевые действия, отражая атаку российских войск по нескольким направлениям. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал резервистов и добровольцев защищать страну.

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"Призываю резервистов теробороны и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов!" – написал он в Facebook.

По словам Залужного, по состоянию на 15:00 напряженной остается ситуация на южном и северном направлениях.

Он добавил, что ВСУ ведут бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка.

Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

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Яна Катасонова

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