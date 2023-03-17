Российская крылатая ракета Х-59 разворотила 15-этажный дом в Авдеевке — фото

Российские летчики ударили ракетой по многоквартирному дому в Авдеевке, которая находится на линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщили как глава Офиса президент Андрей Ермак, так и руководитель местной городской военной администрации Виталий Барабаш.

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По данным главы ОП, за время предпоследней утренней воздушной тревоги россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке. Жертв, по его данным, нет.

Как выразился Барабаш, "россияне в очередной раз победили жилой дом".

"Вероятно, ракетой Х-59 путинские шакалы попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди. Нет никакого оправдания этим военным преступникам. Все они обязательно получат справедливое наказание. Ведь за каждым обстрелом и каждым подобным преступлением стоят конкретные фамилии", – добавил мэр.

Обстрелы города происходят круглосуточно, штурмы россиян Авдеевского укрепрайона не прекращаются: оккупанты предпринимают попытки обойти его с флангов, как Бахмут.

15 марта 2023 года в ВСУ сообщили, что у Авдеевки и Марьинки армия России потеряла около трех рот за сутки и много техники.

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Євген Пилипенко

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