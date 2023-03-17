Российская крылатая ракета Х-59 разворотила 15-этажный дом в Авдеевке — фото
Российские летчики ударили ракетой по многоквартирному дому в Авдеевке, которая находится на линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщили как глава Офиса президент Андрей Ермак, так и руководитель местной городской военной администрации Виталий Барабаш.
По данным главы ОП, за время предпоследней утренней воздушной тревоги россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке. Жертв, по его данным, нет.
Как выразился Барабаш, "россияне в очередной раз победили жилой дом".
"Вероятно, ракетой Х-59 путинские шакалы попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди. Нет никакого оправдания этим военным преступникам. Все они обязательно получат справедливое наказание. Ведь за каждым обстрелом и каждым подобным преступлением стоят конкретные фамилии", – добавил мэр.
Обстрелы города происходят круглосуточно, штурмы россиян Авдеевского укрепрайона не прекращаются: оккупанты предпринимают попытки обойти его с флангов, как Бахмут.
- 15 марта 2023 года в ВСУ сообщили, что у Авдеевки и Марьинки армия России потеряла около трех рот за сутки и много техники.
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