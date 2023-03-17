UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российская крылатая ракета Х-59 разворотила 15-этажный дом в Авдеевке — фото

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 12:17
Российская крылатая ракета Х-59 разворотила 15-этажный дом в Авдеевке — фото - Фото
Фото: t.me/StepanychUA

Российские летчики ударили ракетой по многоквартирному дому в Авдеевке, которая находится на линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщили как глава Офиса президент Андрей Ермак, так и руководитель местной городской военной администрации Виталий Барабаш.

По данным главы ОП, за время предпоследней утренней воздушной тревоги россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке. Жертв, по его данным, нет.

Как выразился Барабаш, "россияне в очередной раз победили жилой дом".

Фото: t.me/StepanychUA

"Вероятно, ракетой Х-59 путинские шакалы попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди. Нет никакого оправдания этим военным преступникам. Все они обязательно получат справедливое наказание. Ведь за каждым обстрелом и каждым подобным преступлением стоят конкретные фамилии", – добавил мэр.

Фото: t.me/StepanychUA

Обстрелы города происходят круглосуточно, штурмы россиян Авдеевского укрепрайона не прекращаются: оккупанты предпринимают попытки обойти его с флангов, как Бахмут.

Авдеевка

Читайте также: "От полка ничего не осталось". Жалобы россиянам не помогли: почти всех убили под Авдеевкой – РС

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар авдеевка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 