В районе Авдеевки Вооруженные Силы Украины уничтожили три танка и пять боевых машин пехоты россиян, которые пытались штурмовать позиции. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Военные заявляют, что на Авдеевском направлении противник пытался штурмовать украинские позиции.

Бойцы 2-го Механизированного батальона Президентской бригады вместе с артиллерией 55-й отдельной артиллерийской бригады и 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили три танка и пять БМП.

Также были взяты в плен шестеро оккупантов.

На следующий день захватчики попытались штурмовать позиции ВСУ еще раз, но снова неудачно.

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Дмитро Гриниченко

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