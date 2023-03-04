В районе Авдеевки Вооруженные Силы Украины уничтожили три танка и пять боевых машин пехоты россиян, которые пытались штурмовать позиции. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
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Военные заявляют, что на Авдеевском направлении противник пытался штурмовать украинские позиции.
Бойцы 2-го Механизированного батальона Президентской бригады вместе с артиллерией 55-й отдельной артиллерийской бригады и 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили три танка и пять БМП.
Также были взяты в плен шестеро оккупантов.
На следующий день захватчики попытались штурмовать позиции ВСУ еще раз, но снова неудачно.
- Генштаб: РФ штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили более 150 атак — карта боев.
- Сообщалось, что Пригожин имитирует нахождение в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
- "От полка ничего не осталось". Жалобы россиянам не помогли: почти всех убили под Авдеевкой.
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