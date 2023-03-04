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Авдеевка. Россияне пытались штурмовать позиции, ВСУ сожгли три танка и пять БМП — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 11:44
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В районе Авдеевки Вооруженные Силы Украины уничтожили три танка и пять боевых машин пехоты россиян, которые пытались штурмовать позиции. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Военные заявляют, что на Авдеевском направлении противник пытался штурмовать украинские позиции.

Бойцы 2-го Механизированного батальона Президентской бригады вместе с артиллерией 55-й отдельной артиллерийской бригады и 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили три танка и пять БМП. 

Также были взяты в плен шестеро оккупантов. 

На следующий день захватчики попытались штурмовать позиции ВСУ еще раз, но снова неудачно. 

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Смотрите также: Бьют россиян под Бахмутом и Кременной. ВСУ показали работу РСЗО М270 на Донбассе – видео

Дмитро Гриниченко
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